حجر ورقة مقص.. صراع بين لاعبي تشيلسي على قميص مودريتش (فيديو)

تهافت لاعبو تشيلسي على قميص النجم الكرواتي لوكا مودريتش، المنتقل حديثاً إلى صفوف آي سي ميلان، في مشهد طريف أعقب فوز البلوز الساحق على ميلان في مباراة ودية.

وشهد ملعب ستامفورد بريدج مباراة ودية قوية انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-1 على ميلان، في آخر استعدادات الفريق اللندني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقد ساهم الوافدان الجديدان ليام ديلاب وجواو بيدرو في تعزيز النتيجة، حيث سجل كل منهما أهدافاً حاسمة.

كما شهدت المباراة ظهور مودريتش الأول مع ميلان، حيث دخل بديلاً بعد الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الهزيمة.

قميص مودريتش يخطف الأنظار

وفي نهاية اللقاء، أصبح قميص مودريتش محور الاهتمام، حيث تبادل بالمر القمصان معه أولاً، لكن الصراع الودي بين بالمر وزميله توسين عبر لعبة "حجر ورقة مقص" أضفى جوًّا من المرح.

ورغم خسارة بالمر في اللعبة، إلا أنه حافظ على القميص بطريقة مرحة، كما يظهر في فيديو انتشر على منصة "إكس".