بث مباشر لمباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم

يقف المنتخب التونسي على أعتاب تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يواجه نظيره منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثامنة من التصفيات.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية في كأس العالم والقنوات الناقلة

يحتل الفريق التونسي صدارة المجموعة الثامنة، حيث جمع 19 نقطة من خلال ستة انتصارات وتعادل واحد، ليبقى دون هزيمة طوال مشوار التصفيات.

ويحتاج "نسور قرطاج" إلى تحقيق التعادل على الأقل لضمان تأهلهم المباشر إلى المونديال، خاصة في ظل تراجع منافسيهم المباشرين، حيث يحتل منتخب ناميبيا المركز الثاني بـ12 نقطة.

أخبار ذات علاقة منتخب مالاوي يهدي تونس فرصة فريدة للتأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

واختار مدرب المتنتخب التونسي سامي الطرابلسي التشكيلة التالية لمواجهة غينيا الاستوائية:

وتقدم "إرم نيوز"، تغطية مباشرة، لأحداث مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم، خلال السطور القادمة:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 4: أول فرصة سانحة لمنتخب غينيا الاستوائية لكن تنتهي دون خطورة على دفاع تونس.

الدقيقة 13: محاولة واعدة جدا وأول فرص نسور قرطاج تنطلق من حنبعل المجبري وتنتهي بركلة ركنية بعد تسديدة من مرتضى بن وناس.

الدقيقة 16: هجمة سريعة من غينيا الاستوائية لكن منتصر الطالبي يبعد الخطر.

الدقيقة 19: فرصة خطيرة جدا لغينيا الاستوائية تمر من المهاجمين والمدافعين: منتخب غينيا الاستوائية كان قريبا من افتتاح التسجيل.

الدقيقة 24: ركلة ركنية لمنتخب تونس وصعود من المدافع ديلان برون لكن تسديدته تمر فوق العارضة.

الدقيقة 31: هجمة خطيرة لحنبعل المجبري الذي يتعرض للعرقلة داخل مناطق الجزاء.

لاعبو تونس يطالبون بركلة جزاء ولكن الحكم كان أعلن عن مخالفة تسلل ضد المجبري.

الدقيقة 45: إيميليو نسوي نجم غينيا الاستوائية يسدد كرة قوية يتصدى لها أيمن دحمان وينقذ مرماه من هدف بدا محققا.

الدقيقة 45+ 4: نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: ندونغ يقود هجمة واعدة لغينيا الاستوائية ودحمان حارس مرمى تونس يتدخل من جديد.

صاحب الأرض يفرض سيطرته على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني.