موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن جدول الموسم الجديد للبطولة، حيث سيستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في الـ18 من أغسطس المقبل.
فيما حددت الرابطة موعد قمتي مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، إذ تقام المباراة الأولى يوم السبت الـ30 من نوفمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، فيما تقام مباراة الدور الثاني يوم السبت الـ22 من فبراير 2025 على ملعب الاتحاد.
ودائمًا ما تتجه أنظار جمهور كرة القدم مؤخرًا، لمباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سواء على ملعب آنفيلد أو الاتحاد.
ليفربول سيخوض مباراتي السيتي هذه المرة دون يورغن كلوب، الذي كان ينافس بيب غوارديولا خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك بعد رحيله وتعيين الهولندي آرني سلوت.
وعلى صعيد باقي المواجهات، يستضيف مانشستر يونايتد الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فولهام في أول مباراة بالموسم يوم الـ16 من أغسطس، بينما يستضيف آرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له يوم الـ17 من أغسطس.
ومن بين المباريات الافتتاحية الأخرى، يستضيف ليستر سيتي الفائز بدوري الدرجة الثانية توتنهام هوتسبير ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ساوثامبتون الفائز في نهائي ملحق الصعود.
ويستضيف إيبسويتش تاون، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عامًا من الصعود مرتين متتاليتين، ليفربول في مباراة مبكرة يوم الـ17 من أغسطس.
وسيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف أغسطس بعد إلغاء استراحة منتصف الموسم من جدول البطولة من أجل السماح بفترة راحة أطول في نهاية الموسم.