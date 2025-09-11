كريستيانو رونالدو يوجه ضربة جديدة لميسي

كتب – نور الدين ميفراني

لم يعد التنافس الأبدي بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، يقتصر على أرض الملعب فحسب، بل يتنافسان أيضًا في المزادات، حيث تفوق الأسطورة البرتغالي على نظيره الأرجنتيني مؤخرًا.

بدأ التنافس على الألقاب والأهداف والكؤوس والكرة الذهبية، لكنه امتد إلى كل ركن من أركان كرة القدم، ولا يقتصر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على إثارة الخلاف بين المشجعين على من الأفضل على الإطلاق بينهما، بل يتنافسان أيضًا على الهيمنة على سوق هواة جمع التحف، وهذه المرة، تصدّر النجم البرتغالي المشهد.

وفي مزاد علني نظمه موقع MatchWornShirt.com، وصل سعر القميص الذي ارتداه رونالدو في فوز البرتغال 5-0 على أرمينيا - حيث سجل هدفين - إلى 83.800 دولار أمريكي، مع تبقي أربعة أيام على انتهاء المزاد، بهذا الرقم، حطم الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقًا ميسي، الذي تصدّر قميصه مع باريس سان جيرمان ضد ريمس في عام 2023 قائمة أغلى القمصان حتى الآن.

تجارة القمصان التاريخية

وحوّل ازدهار تذكارات كرة القدم قمصان رونالدو وميسي إلى قطع أثرية تُعرض في المتاحف العالمية، فلا عجب أن يحتلا معًا ثمانية من أصل عشرة في قائمة أغلى القمصان المبيعة على الإطلاق، المعركة محتدمة في دار المزادات كما كانت على أرض الملعب: ما يحققه أحدهما، يسعى الآخر سريعًا لتخطيه.

إنّ امتلاك قميص يرتديه لاعب في الأربعين من عمره لهذه القيمة يُثبت أن أسطورة كريستيانو لم تتلاش، وأنّ هوس امتلاك قطعة تاريخية لا يزال ينمو بين المشجعين.

المعركة التي لا تنتهي

ويبدو أن كل رقم قياسي يُحطمه أحدهما يدفع الآخر لاستعادته، في الأهداف، والجوائز، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في المزادات الآن، يواصل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كتابة صراع أبدي يتجاوز الأجيال.

أغلى 10 قمصان في العالم:

كريستيانو رونالدو – 83,800 دولار

ليونيل ميسي – 64,400 دولار

ليونيل ميسي – 59,600 دولار

هيونغ مين سون – 57,700 دولار

كريستيانو رونالدو – 53,100 دولار

ليونيل ميسي – 51,500 دولار

كريستيانو رونالدو – 51,000 دولار

ليونيل ميسي – 50,500 دولار

كول بالمر – 48,500 دولار

ليونيل ميسي – 44,100 دولار