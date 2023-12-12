مدرب دورتموند: نسعى لاستغلال ضعف باريس سان جيرمان خارج أرضه

وتأهل دورتموند بالفعل إلى دور الـ16 بفوزه على ميلان الإيطالي 3-1 في سان سيرو أواخر الشهر الماضي، ويكفيه التعادل أو الفوز ليضمن صدارة المجموعة السادسة وتجنب مواجهة أحد الفرق الكبرى في دور الـ16.

ويتصدر دورتموند المجموعة بعشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سان جيرمان ثاني الترتيب. ويملك نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صاحب المركز الثالث وميلان الرابع، خمس نقاط قبل مواجهتهما.

ويحتاج النادي الفرنسي للفوز لضمان مقعده في الأدوار الإقصائية وصدارة المجموعة. وفي حال التعادل أو الخسارة سيضطر للانتظار أن تكون نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة في صالحه.

وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سنلعب ضد باريس سان جيرمان في ملعب ممتلئ عن آخره بالجماهير. هذا هو الدافع الذي نحتاجه للفوز".

"ندرك الكفاءات التي يملكها كفريق لكن رأينا أيضا مشاكلهم الدفاعية في المباريات خارج أرضهم. إذا تحلينا بالشجاعة ومستوى القوة في أدائنا فيمكننا أن نتسبب في مشاكل لأي منافس".