مدرب دورتموند: نسعى لاستغلال ضعف باريس سان جيرمان خارج أرضه
قال إيدن ترزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، إن فريقه يضع أداء منافسه باريس سان جيرمان خارج أرضه بين نقاط الضعف للنادي الفرنسي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، والتي ستحدد متصدر المجموعة.
وتأهل دورتموند بالفعل إلى دور الـ16 بفوزه على ميلان الإيطالي 3-1 في سان سيرو أواخر الشهر الماضي، ويكفيه التعادل أو الفوز ليضمن صدارة المجموعة السادسة وتجنب مواجهة أحد الفرق الكبرى في دور الـ16.
ويتصدر دورتموند المجموعة بعشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سان جيرمان ثاني الترتيب. ويملك نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صاحب المركز الثالث وميلان الرابع، خمس نقاط قبل مواجهتهما.
ويحتاج النادي الفرنسي للفوز لضمان مقعده في الأدوار الإقصائية وصدارة المجموعة. وفي حال التعادل أو الخسارة سيضطر للانتظار أن تكون نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة في صالحه.
وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سنلعب ضد باريس سان جيرمان في ملعب ممتلئ عن آخره بالجماهير. هذا هو الدافع الذي نحتاجه للفوز".
"ندرك الكفاءات التي يملكها كفريق لكن رأينا أيضا مشاكلهم الدفاعية في المباريات خارج أرضهم. إذا تحلينا بالشجاعة ومستوى القوة في أدائنا فيمكننا أن نتسبب في مشاكل لأي منافس".
وخسر باريس سان جيرمان مباراتين خارج أرضه في دور المجموعات هذا الموسم أمام نيوكاسل وميلان، قبل مواجهة دورتموند في ألمانيا غدا.
وأضاف ترزيتش: "إنهم باريس سان جيرمان ويدركون أن عليهم الفوز هنا لضمان مقعدهم (في الدور المقبل) وهم يعرفون أيضا أننا بحاجة للفوز".
وسيخوض مدرب دورتموند المباراة دون القائد إيمري تشان بسبب الإيقاف، بينما سيتم اتخاذ القرار بشأن إمكانية مشاركة مارسيل زابيتسر وماريوس فولف يوم المباراة.
وغاب الثنائي عن خسارة دورتموند أمام لايبزيغ 3-2 في الدوري الألماني، يوم السبت الماضي؛ بسبب إصابات طفيفة.
ورغم ذلك، فإن ترزيتش تلقى بعض الأنباء الجيدة تتمثل في تعافي المهاجم سيباستيان آلير من إصابته وبات لائقا للمشاركة في المباريات.
وأوضح ترزيتش: "آلير سيعود. لا يعاني من أي مشاكل".