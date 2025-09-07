موعد مباراة السعودية واليمن في نهائي كأس الخليج للشباب والقنوات الناقلة

تأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نهائي كأس الخليج العربي تحت 20 عاماً بعد فوزه على حساب منتخب عمان بنتيجة 2-0 مساء اليوم الأحد.

وسجل للمنتخب اليمني محمد البرواني وزيد الجراش في الدقيقة 45 و90+9 من عمر المباراة التي أقيمت في نصف نهائي بطولة الخليج.

أخبار ذات علاقة اليمن يعبر عقبة عمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج للشباب (فيديو)

وفاز المنتخب السعودي على حساب العراق بنتيجة 2-1 في نصف النهائي في وقت سابق اليوم الأحد.

وتأهل المنتخب اليمني لنهائي البطولة ليضرب موعداً مع منافسه السعودي على اللقب.

موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة

أخبار ذات علاقة جدل تحكيمي يشعل مواجهة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب (فيديو)

وتقام المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء المقبل في الدور النهائي للبطولة الخليجية.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب

وكان المنتخب السعودي قد احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الخليجية متفوقاً على حساب اليمن في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد سجله فارس بن سالم.

وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.