تقرير: الأهلي السعودي يستقر على رحيل عمر السومة

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الجداوي تستهدف رحيل المهاجم عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أنه بعد صعود الفريق إلى دوري روشن مرة أخرى، تنتظر إدارة الأهلي العروض التي سيتم تقديمها له، من أجل الموافقة على أفضلها.

ولم تتلقَّ إدارة النادي الأهلي السعودي حتى الآن، أي عرض رسمي لشراء عقد السومة.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الأهلي لم تجتمع باللاعب، في الوقت الذي يواصل فيه السومة تدريباته قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي، جدَّد عقد السومة عام 2020 لمدة أربعة مواسم، تنتهي يونيو 2024، ويتبقى عام واحد في عقده، وتبلغ مستحقاته نحو 13 مليون ريال سعودي “ثلاثة ملايين و253 ألف دولار”.