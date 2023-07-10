تقرير: الأهلي السعودي يستقر على رحيل عمر السومة
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النادي الأهلي استقر على رحيل هدافه التاريخي عمر السومة، عن الفريق الأول.
وكان السومة قد رحل عن النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى "دوري يلو" للدرجة الأولى، حيث انتقل إلى العربي القطري في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن العودة مجددًا،
ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الجداوي تستهدف رحيل المهاجم عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت إلى أنه بعد صعود الفريق إلى دوري روشن مرة أخرى، تنتظر إدارة الأهلي العروض التي سيتم تقديمها له، من أجل الموافقة على أفضلها.
ولم تتلقَّ إدارة النادي الأهلي السعودي حتى الآن، أي عرض رسمي لشراء عقد السومة.
ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الأهلي لم تجتمع باللاعب، في الوقت الذي يواصل فيه السومة تدريباته قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.
يذكر أن الأهلي، جدَّد عقد السومة عام 2020 لمدة أربعة مواسم، تنتهي يونيو 2024، ويتبقى عام واحد في عقده، وتبلغ مستحقاته نحو 13 مليون ريال سعودي “ثلاثة ملايين و253 ألف دولار”.
يذكر أن الأهلي السعودي قد أعلن ضم فيرمينو بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وتعاقد الأهلي أيضا مع الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.