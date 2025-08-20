ألونسو يرد على تقارير رحيل رودريغو عن ريال مدريد

قال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إن ترينت ألكسندر-أرنولد والصفقات الجديدة الأخرى قدموا أداءً جيدًا في مباراتهم الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس الثلاثاء، وأظهروا ثباتًا كبيرًا ولم يتأثروا بضغط اللعب أمام جماهير النادي.

وشارك المدافعون ألكسندر-أرنولد ودين هويسن وألفارو كاريراس في التشكيلة الأساسية خلال الفوز على أوساسونا بنتيجة 1-0، بينما دخل لاعب الوسط الشاب فرانكو ماستانتونو (18 عامًا) كبديل في الشوط الثاني.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ليمنح ريال مدريد الفوز على ضيفه أوساسونا.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أشعر أن قميص النادي أو اللعب على أرضية برنابيو أثقلهم. اللاعبون الأربعة قدموا أداءً جيدًا، ربما لم يكن مبهرًا، لكنه كان متماسكًا. لم يرتكبوا أي أخطاء، لم يظهر عليهم التوتر، واندماجوا بشكل جيد مع المجموعة".

وأضاف: "اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين وماستانتونو، الذي دخل في الشوط الثاني، منحوا الفريق طاقة إضافية. كان هناك مزيج جيد مع اللاعبين الحاليين. بالنسبة لأول مشاركة لهم، أستطيع أن أخرج بالكثير من الإيجابيات"، مؤكدًا رضاه عن مستوى الوافدين الجدد.

وجلس البرازيلي رودريغو على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مواجهة أوساسونا، وسط تقارير إعلامية ربطت الجناح البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

لكن تشابي ألونسو قلل من هذه الأحاديث، مؤكدًا أنه لا داعي للتفسيرات المبالغ فيها حول قلة مشاركاته الأخيرة، وقال: "كانت مجرد مباراة واحدة، أنا أعوّل كثيرًا على رودريغو هذا الموسم. لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتكهنات، الأمر لا يتعدى كونه قرارًا فنّيًا لهذه المباراة فقط".