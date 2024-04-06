بنزيما يحمل زملاءه مسؤولية تراجع مستواه (فيديو)

ألقى مهاجم نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما بمسؤولية تراجع مستواه في الفترة الأخيرة على زملائه في الفريق قائلا، إن هناك فوارق كبرى بين الاتحاد وفريقه السابق ريال مدريد.

وانتقل بنزيما، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم إلى نادي الاتحاد في صائفة 2023، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، النادي الذي بلغ معه أوج الشهرة والأمجاد وتوج معه بأكثر من 15 لقبا.

وبدأ الدولي الفرنسي السابق مشواره في الدوري السعودي، وعقب تعادل الاتحاد على ملعبه أمام التعاون دون أهداف في الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي، صرح بنزيما للصحفيين قائلا: "الاتحاد مُختلف عن ريال مدريد، وأنا احتاج للمساعدة من زملائي داخل الملعب لأسجل".

وبخصوص الأخبار الرائجة حول مغادرته للاتحاد نهاية الموسم الجاري، أكد بنزيما: "كل يوم يوجد خبر عن انتقالي لكنني مازلت هنا وسنرى ماذا يحدث مستقبلا." ليبقي بذلك الغموض حول مستبقله في النادي.