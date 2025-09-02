بوتين: لم نعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن انضمامها للناتو أمر لا نقبله

ردّ الاتحاد السعودي على التعاقد مع نجم النصر

فريق النصر السعوديالمصدر: غيتي إيمجز
02 سبتمبر 2025، 8:30 ص

نفى الإعلامي الرياضي السعودي ماجد هود وجود نية في نادي النصر لتسريح البرتغالي أوتافيو لنادي الاتحاد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025 ـ 2026.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج "دورينا غير" الذي يقدمه خالد الشنيف على قناة السعودية، قال ماجد هود: "النصر لم يعرض أوتافيو على الاتحاد أبدا.. قد يكون الأمر مجرد فكرة داخل البيت النصراوي، ولكن ولو تم ذلك بالفعل فالإدارة في الاتحاد سترفض الأمر ولن تتعاقد مع أوتافيو".

وكشف ماجد هود أن عبد الإله العمري كان يرغب في الاستمرار في نادي الاتحاد وقد تفاوض المهندس لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الماضي مع ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي للنصر، وعرض عليه 70 مليون ريال، لكن مشعبي رفض ذلك تماما، وفق قوله.

ولم يشارك العمري في مباراة النصر الافتتاحية في دوري روشن السعودي ضد التعاون والتي حسمها رفاق كريستيانو رونالدو الجمعة الماضي (5 ـ0)، وكشف ماجد باقديم، وكيل أعمال مدافع النصر أن اللاعب تعرض لإصابة خفيفة كانت وراء غيابه.

 وخاض العمري الموسم الماضي مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة، حيث قدم أداءً مميزا وساهم في التتويج بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين، قبل عودته للنصر في أول يوليو الماضي.

ومن جهة أخرى أشاد ماجد هود باحتراف الإدارة الرياضية في نادي القادسية قائلا: إن على الأندية الأخرى في الدوري السعودي للمحترفين أن تقتدي بما يقوم به المدير الرياضي في نادي القادسية. 

