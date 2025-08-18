مواعيد عودة البرامج الرياضية السعودية

تترقب الجماهير السعودية عودة الحراك الرياضي بانطلاق أبرز البطولات والمنافسات الكروية، بالتوازي مع انطلاقة جديدة لموسم البرامج الرياضية التي تحظى بمتابعة واسعة، لتغطي تفاصيل الأحداث أولاً.

تنطلق فعاليات كأس السوبر السعودي بمشاركة أربع فرق خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ23 من أغسطس 2025 في مدينة هونغ كونغ بالصين، بمباراتي نصف النهائي ثم المباراة النهائية، لتكون أول بطولة رسمية للموسم الكروي المنتظر.

فيما يبدأ دوري روشن السعودي يوم الـ28 من أغسطس 2025، ليعود التنافس على اللقب بين الأندية الكبرى بمشاركة نجوم الكرة العالمية والمحلية بعد أسبوع فقط من ختام السوبر.

مواعيد البرامج الرياضية:

أكشن مع وليد: يعاود بث حلقته الجديدة مساء اليوم الاثنين، مواكباً انطلاقة البطولات والفعاليات المرتقبة.

دورينا غير: يعود أيضًا اليوم الاثنين بمتابعة آخر استعدادات الأندية وانعكاسات السوبر وقرب عودة الدوري.

نادينا: عاد مساء أمس الأحد، ليقدم تحليلات ما قبل الموسم ويستعرض انتقالات الأندية وصفقاتها، قبل الموسم.