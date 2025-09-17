الأردني ناصر الدجاني ينتقل رسميا لنادي قرطبة الإسباني

وقع النجم الأردني الصاعد ناصر الدجاني رسميا عقود انتقاله إلى نادي قرطبة الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني ليبدأ تجربته الاحترافية الأولى في أوروبا من بوابة الكرة الإسبانية.

ويأتي انضمام المهاجم الأردني إلى نادي قرطبة ضمن أولى ثمار الشراكة التاريخية بين فريقي عمان أف سي الأردني وقرطبة الإسباني وفق ما ذكرته مصادر من الناديين.

وأعلن نادي قرطبة أن المهاجم الأردني البالغ من العمر 18 عاما، انضم رسميا للفريق قادما من صفوف نادي عمّان ، بعد اتفاقية التعاون بين الطرفين التي جرى توقيعها بين الناديين.

وأورد النادي صورا عبر مختلف حساباته الرسمية بمنصات التواصل صورا من توقيع الدجاني لعقود انتقاله.

بدوره، قال ناصر الدجاني عبر حسابه على منصة "انستغرام": "الحلم أصبح حقيقة، فخور وممتن للغاية لتوقيع أول عقد احترافي لي مع قرطبة.. هيا بنا إلى العمل".

ومن المتوقع أن يبدأ النجم الأردني الواعد مسيرته في الملاعب الإسبانية مع الفريق الثاني لنادي قرطبة (تحت 23 عاما) لكن التحاقه بتدريبات الفريق الأول تظل وارده بحسب ما سيقدمه في أول تجربته مع الفريق الرديف.

ويحتل نادي قرطبة، الذي سبق له اللعب في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) المركز 16 في دوري الدرجة الثانية، حيث خاض حتى الآن 5 مباريات جمع فيها 4 نقاط من فوز واحد وتعادل و3 هزائم.

ويعد ناصر الدجاني من اللاعبين القلائل في الأردن الذين يحترفون في الملاعب الأوروبية، والذين يقودهم موسى التعمري الذي تألق بشكل لافت مع مونبيلييه الفرنسي قبل أن ينتقل في الموسم الماضي إلى نادي رين.

يشار إلى أن المنتخب الأردني حقق في يونيو الماضي التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.