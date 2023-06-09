رسميا.. ريال مدريد يعيد فران غارسيا
أعلن ريال مدريد رسميا اليوم الجمعة، إعادة لاعبه السابق فران غارسيا من رايو فاليكانو.
وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "اتفق نادي ريال مدريد ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران غارسيا، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".
وأضاف: "ينتمي فران غارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2013، حيث وصل إلى سن 14 عاما فقط، حتى عام 2020، ولعب موسمين في كاستيا وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018".
وتابع: "يوم الإثنين 12 يونيو الساعة 12:00 ظهرا في مدينة ريال مدريد، سيُقام حفل تقديم فران غارسيا كلاعب جديد في ريال مدريد، وبعد ذلك، سيظهر فران غارسيا أمام وسائل الإعلام".
ولعب فران غارسيا 40 مباراة الموسم الحالي مع رايو فاليكانو سجل فيها هدفين وصنع 3، وبالمجمل لعب مع رايو فاليكانو 122 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 8.
وحتى الآن أعلن ريال مدريد التعاقد مع فران غارسيا، كما أعلن بروسيا دورتموند انتقال لاعبه جود بيلينغهام إلى الميرنغي.
ورحل عن ريال مدريد كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.