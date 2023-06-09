رسميا.. ريال مدريد يعيد فران غارسيا

أعلن ريال مدريد رسميا اليوم الجمعة، إعادة لاعبه السابق فران غارسيا من رايو فاليكانو.

وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "اتفق نادي ريال مدريد ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران غارسيا، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".

وأضاف: "ينتمي فران غارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2013، حيث وصل إلى سن 14 عاما فقط، حتى عام 2020، ولعب موسمين في كاستيا وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018".