موعد إعلان تعيين مارسيلو غاياردو مدربًا لنادي الاتحاد السعودي

إدارة الاتحاد أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن نادي الاتحاد سيستكمل إجراءات التوقيع مع مارسيلو غاياردو ليكون مدربًا جديدًا في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "سيسافر غاياردو للتوقيع على جميع المستندات الخاصة بتدريبه للفريق السعودي".

واختتم: "سيصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عقب توقيع العقود فورًا".