موعد إعلان تعيين مارسيلو غاياردو مدربًا لنادي الاتحاد السعودي
اقترب نادي الاتحاد السعودي من إكمال عملية التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو ليكون مدربا للفريق، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.
إدارة الاتحاد أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن نادي الاتحاد سيستكمل إجراءات التوقيع مع مارسيلو غاياردو ليكون مدربًا جديدًا في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "سيسافر غاياردو للتوقيع على جميع المستندات الخاصة بتدريبه للفريق السعودي".
واختتم: "سيصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عقب توقيع العقود فورًا".
حال تولى غاياردو تدريب الاتحاد ستكون هذه التجربة هي الثالثة في مشواره، بعد تجربتين سابقتين مع ناسيونال الأوروغواياني وريفر بليت الأرجنتيني.
وسيحضر غاياردو للمملكة بسمعة قوية بناها مع ريفر بليت الأرجنتيني الذي حقق معه 14 لقبًا على مدار 8 سنوات، من مايو 2014 إلى نوفمبر 2022.