أكبر داعميه.. من هي علياء صديقة نجم ليفربول الإنجليزي؟ (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

انتقل اللاعب فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت ما بين 125 و160 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يعتبر من أبرز المواهب الألمانية في السنوات الأخيرة، ومثَّل منتخب المانشافت في 33 مباراة، وسجل 8 أهداف.

ولدى فلوريان فيرتز صديقة تعتبر أكثر داعميه في الملاعب، وخارج الملاعب المؤثرة الألمانية، هي علياء محمد.

النجم الألماني أبقى علاقته بصديقته الحسناء طي الكتمان حتى 2023 حين ظهرت برفقته في صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها بدأت الشائعات حول علاقتهما، لكنها تأكدت حين كانت بجانبه للاحتفال بألقاب الدوري والكأس برفقة باير ليفركوزن.

الحسناء علياء محمد هي مؤثرة وبلوغر تملك حوالي 117 ألف متابع على "تيك توك"، وأكثر من 374 ألف متابع على "إنستغرام".

وتشارك علياء متابعيها أفكارها حول الموضة، وتعاونت مع عدة مصورين معروفين في ألمانيا.

وظهرت الحسناء برفقة صديقها بعد 2023 في عدة تظاهرات رياضية، من بينها نهائيات أمم أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، حيث ساندته، وكانت برفقة زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الألماني.