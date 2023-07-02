نتائج موني إن ذا بانك 2023: ظهور جون سينا وتثبيت رومان رينز (فيديو)
شهد أحدث عروض مصارعة المحترفين WWE "موني إن ذا بانك 2023"، الذي أقيم فجر الأحد، العديد من الأحداث والنزالات المثيرة، وكان أبرزها ظهور جون سينا ليعلن عن دعمه فكرة إقامة نزال ريسلمانيا في لندن.
كما شهد نزال الحدث الرئيسي خسارة رومان رينز لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.
داميان بريست يقتنص حقيبة "موني إن ذا بانك"
في النزال الأول، نجح داميان بريست في التفوق على كل من إل آي نايت وسانتوس إسكوبار وبوتش وريكوشيه ولوغان بول وشينسكي ناكامورا في "نزال سلالم" ليقتنص حقيبة "موني إن ذا بانك" ويضمن فرصة للمنافسة على أحد لقبي العالم في أي وقت يريده.
لقب WWE لفرق السيدات
وفي النزال الثاني، نجحت راكيل رودريغيز وليف مورغان في استعادة لقب WWE لفرق السيدات من روندا راوزي وشاينا بازلر، بعدما صدمت الأخيرة الجميع باعتدائها على صديقتها راوزي قبل أن تتركها في الحلبة بمفردها مع رودريغيز ومورغان.
جونتر يهزم مات ريدل
وفي النزال الثالث، دافع جونتر عن لقب الإنتركونتننتال بنجاح بعدما أجبر مات ريدل على الاستسلام ليفوز بالنزال ويواصل فرض سيطرته على اللقب.
وفي النزال الرابع، نجح كودي رودز في الفوز على دومينيك ميستيريو.
ظهور جون سينا
ولم تمر ليلة "موني إن ذا بانك" بشكل عادي إذ شهدت ظهور جون سينا بشكل مفاجئ ليعلن عن دعمه فكرة إقامة نزال ريسلمانيا في لندن، وهو ما تفاعل معه الجمهور بحفاوة كبيرة، ليتدخل غرايسون وولر ويقاطعه، ولكن سينا لقنه درسًا قاسيًا.
وفي نزال آخر، فازت إيو سكاي على كل من بيكي لينش وتريش ستراتس وزوي ستارك وزيلينا فيغا وبايلي في نزال سلالم لتقتنص حقيبة موني إن ذا بانك وتضمن فرصة المنافسة على أحد ألقاب السيدات في WWE وقتما تريد.
وفي النزال قبل الأخير، تمكن سيث رولينز من الحفاظ على لقب العالم للوزن الثقيل بعد فوزه على فين بالور.
وفي ختام العرض كانت المفاجأة الكبرى، حيث تمكن جاي أوسو من تثبيت رومان رينز بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ليفوز فريق ذا أوسوس على رينز وسولو سيكوا وسط ذهول جميع الحاضرين، وجلس رينز على الأرض وهو يصرخ غاضبا قبل أن يسيطر الحزن على وجهه.