نتائج موني إن ذا بانك 2023: ظهور جون سينا وتثبيت رومان رينز (فيديو)

شهد أحدث عروض مصارعة المحترفين WWE "موني إن ذا بانك 2023"، الذي أقيم فجر الأحد، العديد من الأحداث والنزالات المثيرة، وكان أبرزها ظهور جون سينا ليعلن عن دعمه فكرة إقامة نزال ريسلمانيا في لندن.

كما شهد نزال الحدث الرئيسي خسارة رومان رينز لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.

داميان بريست يقتنص حقيبة "موني إن ذا بانك"

في النزال الأول، نجح داميان بريست في التفوق على كل من إل آي نايت وسانتوس إسكوبار وبوتش وريكوشيه ولوغان بول وشينسكي ناكامورا في "نزال سلالم" ليقتنص حقيبة "موني إن ذا بانك" ويضمن فرصة للمنافسة على أحد لقبي العالم في أي وقت يريده.