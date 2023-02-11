الرجاء يسحق فايبرز الأوغندي بخماسية في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا

وضع المهاجم حمزة خابا الرجاء، الذي غاب عنه أنصاره بسبب عقوبة انضباطية من الاتحاد الأفريقي، بعد مرور ٥ دقائق بضربة رأس بعد تمريرة من المدافع جمال حركاس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 11 بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس والقائم الأيمن.

وعزز محمد زريدة تفوق الرجاء في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من يسري بوزوق.

وانضم الجزائري بوزوق للهدافين بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 59 بعد تمريرة بينية من خابا قبل أن يختتم التوغولي روجر أهولو الخماسية في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وبهذا الفوز انفرد الرجاء بصدارة المجموعة الثالثة برصيد ٣ نقاط بينما يتذيل فايبرز الترتيب دون رصيد في انتظار مباراة الحرية الغيني وسيمبا التنزاني.