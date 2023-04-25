ديلي إكسبريس: مانشستر يونايتد مستعد لمنح هاري كين 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد معجب بقدرات هاري كين منذ سنوات، وبعد موسم مثمر حتى الآن، تحت قيادة تين هاغ، يأمل في أن يتمكن أخيرًا من إحضار كين إلى أولد ترافورد.

وذكرت "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع أجر ضخم يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لهاري كين لضمان التعاقد معه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كين مع توتنهام في 2024، وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن التجديد مطروح.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يأمل أيضًا في تضمين مكافآت للأهداف المسجلة والجوائز الفردية أيضًا لزيادة راتب كين.