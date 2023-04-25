ديلي إكسبريس: مانشستر يونايتد مستعد لمنح هاري كين 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن مانشستر يونايتد يخطط لمنح هاري كين راتبًا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لضمان التعاقد معه.
وأوضحت الصحيفة أن إيريك تين هاغ وضع هاري كين هدفا ذا أولوية في الانتقالات الصيفية وسط موسم مخيب جديد لتوتنهام.
ويُنظر إلى هاري كين، الذي سيُتم 30 عاما في يوليو المقبل، على أنه تعويض مثالي لأنتوني مارسيال، مع ترجيح عدم بقاء الهولندي فاوت فيغورست.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد معجب بقدرات هاري كين منذ سنوات، وبعد موسم مثمر حتى الآن، تحت قيادة تين هاغ، يأمل في أن يتمكن أخيرًا من إحضار كين إلى أولد ترافورد.
وذكرت "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع أجر ضخم يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لهاري كين لضمان التعاقد معه.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كين مع توتنهام في 2024، وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن التجديد مطروح.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد يأمل أيضًا في تضمين مكافآت للأهداف المسجلة والجوائز الفردية أيضًا لزيادة راتب كين.
وأشارت إلى أن اليونايتد على استعداد أيضا لمنح ماركوس راشفورد نفس الأجر للحفاظ على المهاجم، الذي سجل 28 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.
وراشفورد مثل هاري كين من المقرر أن يصبح لاعبا حرا في غضون 12 شهرًا تقريبا.
لكن مانشستر يونايتد حريص على الاحتفاظ بخدمات راشفورد الذي عاد إلى أفضل مستوياته مع تين هاغ بعد أن عانى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تحت قيادة رالف رانجنيك وأولي جونار سولشاير الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن توتنهام رفض رفضًا قاطعًا التعامل مع مانشستر يونايتد منذ خسارة ديميتار برباتوف في عام 2008.
ومع ذلك، يعتقد مانشستر يونايتد أن طلب توتنهام الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل هاري كين سيتغير خاصة مع احتمال فشل السبيرز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
عرض لدي خيا
في سياق متصل وجد ديفيد دي خيا نفسه في دائرة الضوء مؤخرًا.
وسينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في نهاية الموسم الحالي، وهو يحصل حاليًا على 375.000 جنيه إسترليني أسبوعيا، ما يجعله صاحب أعلى راتب في مانشستر يونايتد.
ومع ذلك قالت "ديلي إكسبريس" إن مانشستر يونايتد عرض على دي خيا التجديد مقابل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.