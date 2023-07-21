فيكتور أوسيمين يضع شرطا لتجديد عقده مع نابولي

وبحسب "ميرور" فإنه يُعتقد أن أوسيمين على استعداد لتوقيع عقد جديد، حيث يرفض أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي بيع الدولي النيجيري هذا الصيف.

ومع ذلك يريد أوسيمين إدراج بند جزائي في عقده الجديد للسماح له بتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.

لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).