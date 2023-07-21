فيكتور أوسيمين يضع شرطا لتجديد عقده مع نابولي
ذكرت صحيفة "ميرور أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي لتجديد عقده مع نابولي.
وبحسب الصحيفة، فإن أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 120 مليون يورو) في عقد الجديد مع نابولي.
وسجل أوسيمين 26 هدفًا وصنع 5 في 32 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليفوز الفريق للتتويج باللقب لأول مرة منذ 33 عامًا.
وبحسب "ميرور" فإنه يُعتقد أن أوسيمين على استعداد لتوقيع عقد جديد، حيث يرفض أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي بيع الدولي النيجيري هذا الصيف.
ومع ذلك يريد أوسيمين إدراج بند جزائي في عقده الجديد للسماح له بتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.
لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).
ويريد نابولي الحصول على مربح كبير من بيع أوسيمين الذي انضم للفريق في 2020 من ليل مقابل 75 مليون يورو.
وقال دي لورينتيس في مايو الماضي: "لن أبيع فيكتور أوسيمين هذا الصيف، بأي حال من الأحوال".
لكن اللاعب يحلم باللعب في دوري مختلف وقال في مارس الماضي: "أعتقد أن اللعب في واحدة من أفضل خمس بطولات دوري في العالم هو شعور رائع بالنسبة لي".
وأضاف" "أنا أعمل بجد للتأكد من أنني أحقق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما، لكن كما قلت، إنها عملية وأريد فقط الحفاظ على هذا الزخم والاستمرار في الأداء الجيد".