كلمة السر.. ما علاقة كريستيانو رونالدو بتألق كيليان مبابي هذا الموسم؟

في ليلة كروية مثيرة، واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي توهجه بقميص ريال مدريد، مقدماً أداءً استثنائياً على حساب منافسه ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

لم يكتفِ مبابي بتسجيل هدف وصناعة آخر في فوز فريقه الثمين، بل أظهر نضجاً بدنياً وفنياً لافتاً، بسرعته الخارقة وقوته في الالتحامات وقدرته على الحسم، ليؤكد أنه يعيش فترة من أفضل فتراته الكروية، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً: ما هو السر وراء هذا التطور المذهل؟

رونالدو.. الدرس الملهم

ببساطة، كلمة السر تكمن في تطبيق مبابي لخلاصة تجربة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، الأسطورة كريستيانو رونالدو، فالسر خلف تفوق مبابي الكبير حالياً لا يقتصر على موهبته الفذة، بل يتعداه إلى ذكاء استثنائي في إدارة وتطوير جسده، حيث يبدو أنه يقلد بوعي تام الخطة النهائية التي اعتمدها "الدون" للحفاظ على مسيرته في القمة لأطول فترة ممكنة، متجاوزاً الأخطاء التي وقع فيها النجم البرتغالي في بداياته.

خطة رونالدو.. من الضخامة إلى الفعالية

مرت رحلة رونالدو البدنية بمرحلتين واضحتين، في المرحلة الأولى، وتحديداً خلال فترته مع مانشستر يونايتد، كان رونالدو مهووساً ببناء كتلة عضلية ضخمة. هذا الهوس منحه قوة بدنية هائلة ساعدته في الدوري الإنجليزي القوي، لكنها على الجانب الآخر أثرت سلباً على مرونته وسرعته وخفة حركته، وهي أبرز أسلحته، كان جسماً قوياً، ولكنه ليس بالضرورة الأكثر كفاءة لكرة القدم الحديثة.

مع مرور الوقت وانتقاله إلى ريال مدريد، أدرك رونالدو بذكاء أن هذا الطريق لن يخدمه على المدى الطويل، فبدأ في التحول إلى المرحلة الثانية والأهم في مسيرته البدنية. بدأ بالتخلص من العضلات الزائدة وغير الوظيفية، وركز على بناء جسم رياضي متناسق، يجمع بين القوة والمرونة والرشاقة، تحول إلى جسم "فعّال"، أقل وزناً وأكثر ديناميكية، وهو ما سمح له بالحفاظ على سرعته الانفجارية، وتجنب الإصابات الخطيرة، والأهم من ذلك، مكنه من مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى وهو في بداية الأربعينيات.

مبابي.. تلميذ يطبق الخلاصة

هنا يأتي دور ذكاء كيليان مبابي، النجم الفرنسي قرر أن يقفز فوق المرحلة الأولى التي مر بها رونالدو. بدلاً من أن يسلك طريق بناء العضلات المفرطة ثم يضطر لتصحيح المسار لاحقاً، بدأ مبابي مباشرة من حيث انتهى رونالدو. هو يطبق اليوم الدرس الأخير والنسخة النهائية من "جسد رونالدو" منذ بداية مسيرته الاحترافية في أعلى المستويات.

يعمل مبابي وفريقه التدريبي على بناء جسم قوي، لكنه في الوقت نفسه مرن وفعّال ومقاوم للإصابات، التركيز ليس على حجم العضلات، بل على جودتها وكفاءتها لخدمة أسلوب لعبه الذي يعتمد على السرعة والمراوغة والتغيير المفاجئ للاتجاه. إنه يدرك أن الحفاظ على خفة الحركة والمرونة هو مفتاح استمراريته في الملاعب بالقوة التدميرية نفسها لسنوات طويلة قادمة.

باختصار، يستلهم مبابي "كلمة السر" من مسيرة كريستيانو رونالدو، لا بتقليد أسلوب اللعب، بل بتبني الفلسفة النهائية للتفوق البدني. إنه يطبق خلاصة تجربة رونالدو، متجنباً الأخطاء، ومستهدفاً الوصول إلى قمة النضج الجسدي في سن مبكرة، ليضمن لنفسه أطول فترة ممكنة من التألق على عرش كرة القدم العالمية.