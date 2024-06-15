ألبانيا تسجل أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا أمام إيطاليا (فيديو)
دخل منتخب ألبانيا تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بهدف رائع سجله اللاعب نديم بايرامي في مرمى إيطاليا.
ويخوض المنتخب الألباني مساء اليوم السبت مواجهة قوية ضد إيطاليا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.
وأحرز لاعب ألبانيا هدف التقدم بعد مرور 22 ثانية فقط بتسديدة قوية ورائعة سكنت شباك حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما.
واستغل اللاعب الألباني خطأ دفاعيًا للاعب منتخب إيطاليا فيدريكو ديماركو في تنفيذ رمية تماس.
وأصبح هدف منتخب ألبانيا الأسرع في تاريخ البطولة الأوروبية بعدما كسر الرقم السابق المسجل في نسخة 2004.
وحطم لاعب ألبانيا الرقم المسجل باسم لاعب منتخب روسيا ديمتري كيريتشينكو الذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ اليورو بعد 67 ثانية فقط من بداية مباراة اليونان خلال تلك النسخة.
وتعادل منتخب إيطاليا سريعًا مع ألبانيا في الدقيقة 11 عن طريق أليساندرو باستوني بعد استعادة التوازن عقب الهدف المبكر الذي أحرزه المنتخب الألباني.