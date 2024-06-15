ألبانيا تسجل أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا أمام إيطاليا (فيديو)

وحطم لاعب ألبانيا الرقم المسجل باسم لاعب منتخب روسيا ديمتري كيريتشينكو الذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ اليورو بعد 67 ثانية فقط من بداية مباراة اليونان خلال تلك النسخة.

وتعادل منتخب إيطاليا سريعًا مع ألبانيا في الدقيقة 11 عن طريق أليساندرو باستوني بعد استعادة التوازن عقب الهدف المبكر الذي أحرزه المنتخب الألباني.