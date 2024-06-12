بعد التحاق مبابي.. أنشيلوتي يحدّد خطة لعب ريال مدريد في الموسم المقبل
أزاحت تقارير إسبانية الستار عن خطة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، وذلك في ضوء وصول النجم كيليان مبابي الذي سيكون أحد الخيارات الأساسية في تشكيلة بطل أوروبا 2023 ـ 2024.
وقالت صحيفة "آس" (AS) المقربة من الفريق الملكي، إن أنشيلوتي سيعود إلى انتهاج خطة (4-3-3) بداية من الموسم المقبل، وهو أمر فرضه قدوم مبابي وفق المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه إذا كانت جلّ الخطوط ستحافظ على تركيبتها، فإن خط الهجوم سيشهد شكلا جديدا، هذا بالإضافة إلى عودة البلجيكي تيبو كورتوا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن قضى موسما كاملا تقريبا خارج الفريق بسبب الإصابة.
وسيكون خط هجوم الريال في موسم 2024 ـ 2025، مكونا من فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، ورودريغو على الجهة اليمنى، فيما سيكون كيليان مبابي مهاجما صريحا.
وأضافت المصادر أن أنشيلوتي سيمنح هذا الثلاثي حرية تبادل الأدوار بينهم خلال المباراة وحسب أطوارها.
وكان ريال مدريد أعلن رسميا ضم كيليان مبابي للمواسم الخمسة المقبلة، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد 7 مواسم قضاها بقميص الفريق الباريسي.
وسيلتحق مبابي بالريال بعد مشاركته مع فرنسا في كأس أمم أوروبا (ألمانيا 2024)، فيما سيخوض جونيور ورودريغو منافسات كوبا أمريكا مع البرازيل.