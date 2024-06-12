بعد التحاق مبابي.. أنشيلوتي يحدّد خطة لعب ريال مدريد في الموسم المقبل

أزاحت تقارير إسبانية الستار عن خطة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، وذلك في ضوء وصول النجم كيليان مبابي الذي سيكون أحد الخيارات الأساسية في تشكيلة بطل أوروبا 2023 ـ 2024.

وقالت صحيفة "آس" (AS) المقربة من الفريق الملكي، إن أنشيلوتي سيعود إلى انتهاج خطة (4-3-3) بداية من الموسم المقبل، وهو أمر فرضه قدوم مبابي وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه إذا كانت جلّ الخطوط ستحافظ على تركيبتها، فإن خط الهجوم سيشهد شكلا جديدا، هذا بالإضافة إلى عودة البلجيكي تيبو كورتوا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن قضى موسما كاملا تقريبا خارج الفريق بسبب الإصابة.