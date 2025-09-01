جورجينا رودريغيز أم تايلور سويفت.. من تملك الخاتم الأكثر قيمة؟

كتب – نور الدين ميفراني

في 26 أغسطس 2025، أعلنت نجمة البوب تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي خطوبتهما؛ ما أسعد معجبيهما حول العالم.

صممت كيندريد لوبيك من مجوهرات "أرتيفكس" الفاخرة خاتم خطوبة سويفت، وهو عبارة عن ماسة بقطع بريليانت من أولد ماين عيار 8 أقراط مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، تتراوح القيمة التقديرية لهذا الخاتم الماسي المستوحى من الطراز القديم بين 550,000 دولار أمريكي (للحجر الأصغر) وأكثر من مليون دولار أمريكي، حسب الحجم ومهارة الصنع.

وفي مصادفة رائعة، تقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لخطبة صديقته جورجينا رودريغيز في 11 أغسطس 2025 بخاتم ألماس مذهل بيضاوي الشكل من البلاتين عيار 37 قيراطا، إذ يقدر الخبراء قيمة هذا الخاتم بما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي؛ ما يجعله أحد أغلى خواتم خطوبة المشاهير على الإطلاق.

تفاصيل وقيمة خاتم خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

يتميز خاتم خطوبة تايلور سويفت بجمال أخّاذ وفريد من نوعه، تتميز ماسات "أولد ماين بريليانت كت" بشكلها الشبيه بالوسادة وجوانبها السميكة التي تُضفي بريقا فريدا.

صُنع خاتم الخطوبة من ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا، مع أطراف دقيقة مدببة وأحجار الماس بارزة تُناسب أسلوب تايلور سويفت العتيق.

خاتم تايلور سويفت، صُنع في الأصل بالتعاون مع صائغ المجوهرات كيندريد لوبيك، ويُقال إن قيمته تتراوح بين 550 ألف ومليون دولار، حسب الحجم والندرة.

تُضفي الحرفية وخيارات التصميم مزيجا من الجمال الكلاسيكي والمعنى الشخصي الذي يُواكب أسلوب تايلور سويفت وتفضيلاتها.

تصميم وقيمة خاتم خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

على النقيض من ذلك، تضمن خاتم خطوبة كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريغيز خاتما ضخما وثمينا بشكل مذهل.

بوزن 37 قيراطًا، و مرصعا بماسة بيضاوية الشكل مرصعة بالبلاتين، قد تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار. حجم الخاتم وتنوع خياراته لا مثيل لهما، وهو أكبر ماسة في عالم خواتم خطوبة المشاهير.

خاتم ثلاثي بيضاوي بثلاثة أحجار يمثل ماضي الزوجين وحاضرهما ومستقبلهما؛ ما يضفي لمسة من التفرد على التصميم.

مقارنة خاتم تايلور سويفت وترافيس كيلسي وكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

يمتلك كلاهما خواتم خطوبة تتناسب مع هويتهما وعلاقاتهما، ولكن لا شك أن خاتم كريستيانو رونالدو أكبر كثيرا وأكثر قيمة من خاتم تايلور سويفت.

لكن خاتم تايلور سويفت فريد، عتيق، وكلاسيكي، ويُكمل أسلوبها. في النهاية، كلاهما يُمثل الحب والالتزام، ولا يُضاهي أي منهما الآخر قيمة.

كلا الخاتمين يرمزان إلى أكثر من مجرد الثروة؛ إنهما يُمثلان الحب والالتزام والتفرد، سواءً أكانا أنيقين عتيقين أم فخمين، فإن اختيارات تايلور سويفت وكريستيانو رونالدو تعكس رحلاتهما الفريدة و قصصهما الشخصية ، أسلوبان مختلفان، والمعنى واحد: الحب والالتزام مدى الحياة وقصص شخصية لا تُنسى.