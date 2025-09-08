إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار بالقدس
ليس الهلال.. من سيدفع جزءا من راتب ميتروفيتش مع الريان؟
ألكسندر ميتروفيتشالمصدر: حساب الهلال على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 7:47 ص

ما زالت عملية انتقال ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السابق، إلى الريان القطري تثير الجدل بشأن من سيتكفل بأموال رحيل المهاجم الصربي.

وأنهى ميتروفيش، قصته مع الهلال بانتقاله إلى الريان القطري لخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الرياضية، بالموسم الجديد 2025-26.

وأعلن نادي الريان، يوم الخميس الماضي، تعاقده بشكل رسمي مع الصربي ميتروفيتش قادمًا من الهلال، ليقود خط هجومه ابتداءً من الموسم الكروي الحالي.

وانضم ميتروفيتش، إلى الهلال في صيف عام 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، وخاض 79 مباراة مع الفريق الأزرق وأحرز خلالها 68 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وذكرت تقارير سابقة أن الهلال سيتحمل 30% من راتب ميتروفيتش مع الريان خلال الموسم المقبل، فيما سيتحمل النادي القطري 70% منه.

ولكن بحسب ما ذكره برنامج "دورينا غير"، فإن لجنة الاستقطاب هي من ستدفع جزء من رواتب ميتروفيتش مع ناديه الجديد الريان وليس الهلال كما تردد سابقًا.

 

وكان ميتروفيتش ودّع جماهير الهلال برسالة مؤثرة، عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، قائلًا: "بعد عامين رائعين حان الوقت لأقول وداعًا للهلال، أود أن أشكر جميع المشجعين الذين رحبوا بي بابتسامات وحب منذ اليوم الأول، لقد جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي".

وتابع: "كما أتوجه بالامتنان للجميع في النادي، الرئيس، وزملائي في الفريق، والجهاز الفني على دعمهم وثقتهم، سيبقى هذا الفصل في قلبي إلى الأبد، سأحمل الهلال والطاقة المذهلة لجماهيره معي دائمًا، أينما ألعب".

 

