3 أسماء مهمة.. يايسله يحدد صفقة الأهلي السعودي الجديدة

حدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، 3 أسماء لتدعيم صفوف فريقه بعد رحيل البرازيلي ألكساندر.

وغادر لاعب الوسط ألكساندر صفوف الفريق السعودي إلى نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي وهو ما يدفع إدارة الأهلي للتحرك من أجل ضم لاعب أجنبي جديد.

وطلب مسؤولو الأهلي من يايسله تحديد أسماء بعض اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، ورشح المدرب الألماني 3 أسماء بعينها بحسب صحيفة "الرياضية".

أول هذه الأسماء هو اللاعب الإسباني ديفيد ميلا صاحب الـ 20 عاماً والذي ينشط في صفوف ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

ويميل يايسله لإتمام التعاقد مع هذا اللاعب الذي يشغل مركز الجناح الأيمن كما أنه ينضم إلى صفوف منتخب إسبانيا للشباب.

الخيار الثاني الذي رشحه يايسله هو اللاعب الشاب سامي أوعيسى نجم خط وسط فريق نيميخين الناشط في الدوري الهولندي.

ويبلغ اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية 20 عاماً وينشط في مركز الوسط الهجومي كما يجيد أيضاً أداء دور الجناح.

اللاعب الثالث هو الدنماركي توماس يورغنسن لاعب وسط فريق فيبورغ الناشط في الدوري الدنماركي.

ويبلغ توماس 19 عاماً وهو لاعب أيضاً دولي في صفوف منتخب الدنمارك للشباب.