ارتكبوا مهزلة الموسم.. أسطورة إيطاليا يهاجم سان جيرمان بسبب دوناروما

شن النجم الإيطالي جيانلوكا باليوكا أسطورة حراسة المرمى في العالم هجوما حادا على إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية استبعاد الحارس جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق التي تستعد لخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء.

وتعكرت العلاقة بشكل متصاعد و"مصيري" بين دوناروما (26 عاما) وإدارة باريس سان جيرمان بعد أن رفض الحارس الدولي الإيطالي تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026 وطالب بمراجعة العقد وتحسين الامتيازات التي يحصل عليها.

أخبار ذات علاقة رسالة مثيرة من دوناروما بعد خلافات تجديد العقد مع سان جيرمان (صورة)

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة لا ستامبا اليومية يوم الثلاثاء، أعرب حارس مرمى إنتر ميلان السابق جيانلوكا باليوكا عن صدمته لقرار بطل أوروبا بإقصاء دوناروما من النهائي رغم المساهمة الفعالة التي قدمها لتتويج فريقه بأربعة ألقاب في 2025 أبرزها دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة باريس سان جيرمان يوجّه ضربة موجعة للعملاق دوناروما

وهاجم باليوكا، وصيف بطل العالم 1994 مع إيطاليا، إدارة سان جيرمان، قائلا: "هو قرارٌ صادمٌ من النادي، إنها مهزلة الموسم، لقد كان له دورٌ أساسيٌ في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا تقريبًا الموسم الماضي".

وتابع: "ارتكبوا خطأ كبيرا في حق أفضل حارس مرمى في العالم، وأعتقد أن راتبه قد يكون بضعة ملايين إضافية، هل لديه عيوبٌ في قدميه؟ أتفهم أن دور حارس المرمى ربما تطور مع مرور الوقت".

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع توتنهام الإنجليزي المتوج بلقب الدوري الأوروبي مرتقبة ضد توتنهام الإنجليزي مساء الأربعاء 13 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب "فريولي" معقل نادي أودينيزي الإيطالي بقيادة الحكم البرتغالي برونو جيسوس بداية من العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.