أول طلب من الأهلي قبل مواجهة الهلال في دوري روشن

من مواجهة الأهلي والهلال في دوري روشنالمصدر: حساب الأهلي السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 7:47 ص

قدمت إدارة النادي الأهلي السعودي طلبًا عاجلًا إلى اتحاد كرة القدم، قبل فترة طويلة من المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نيوم بهدف دون رد، بينما تغلب الهلال على الرياض بثنائية نظيفة.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الأهلي بعثت بطلب رسمي لإسناد مباراة الفريق أمام الهلال بطاقم تحكيم أجنبي كامل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة 19 سبتمبر المقبل، في قمة مرتقبة بين بطل السوبر الهلالي و"الراقي" الساعي لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة أمام الاتفاق، فيما يواجه الهلال القادسية، وذلك عقب فترة التوقف الدولي، قبل أن يجتمع الفريقان في الكلاسيكو الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام ورابطة الدوري ستقومان بدراسة طلب الأهلي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

