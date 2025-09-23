ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

بيراميدز يضرب الأهلي السعودي بثلاثية ويتوج بكأس القارات الثلاث (فيديو)

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصريالمصدر: حساب بيراميدز عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

اقتنص  بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فوزاً مثيراً على حساب مضيفه الأهلي السعودي بطل آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

 وتأهل بيراميدز بهذا الفوز إلى دور نصف النهائي بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش،  ويلعب في شهر ديسمبر المقبل ضد الفائز من مواجهة بطلي أمريكا الشمالية والجنوبية في قطر.

تقدم بيراميدز بهدف سجله اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 21 من عمر المبارة بينما تعرض البرازيلي غالينو لاعب الأهلي للإصابة وغادر في الدقيقة 30.

 وسجل إيفان توني هدف الأهلي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء ليمنح فريقه التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

 ونجح ماييلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 ثم أحرز الهاتريك في الدقيقة 75 ليعزز تفوق فريقه.

وأهدر بيراميدز فرصة لزيادة حصيلة أهدافه بعد فاصل من الفرص الضائعة عن طريق ماييلي قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

