موقف مفاجئ من إنريكي بعد إضاعة مبابي ركلة جزاء في كأس فرنسا

وعقب المباراة، بدا أن لويس إنريكي ماضيا في طي صفحة الخلافات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة وخصوصا في علاقته مع كيليان مبابي وذلك في معرض حديثه عن إهدار لاعبه ركلة جزاء في الشوط الأول.

وعلق المدرب الإسباني على إهدار فرصة تسجيل الهدف الأول بالقول: "ركلات الجزاء لا يضيعها إلا من يتقدم لتنفيذها، عندما تطلق النار على 50 هدفا، فإنك حتماً ستفوت القليل منها ولن تصيبها جميعا، مبابي قدم مباراة رائعة وكان في مستواه كما هو الحال دائمًا".

وأبدى مدرب باريس سان جيرمان ارتياحه لمستوى فريقه قائلا إن البي آس جي سيطر على إيقاع المواجهة في الشوط الأول كما أتيحت له الكثير من الفرص لحسم الأمور لكن حارس رين ستيف مانداندا كان استثنائيا: وفق قول إنريكي.

ووجه لويس إنريكي رسالة مليئة بالثقة للاعبيه قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد برشلونة خلال أسبوع، في دوري أبطال أوروبا، وقال: "نحن جاهزون بالفعل، نحن نستعد لمباريات دوري أبطال أوروبا مسبقا، لكننا سنلعبها بكثير من الهدوء، أريد أن أرى فريقي يلعب بشخصية ويكون قادرًا على المنافسة. وهذا بالطبع هدفنا، ويجب أن نكون طموحين. متواضعين ولكن طموحين".

ويلاقي برشلونة باريس سان جيرمان ذهابا في العاشر من أبريل في حديقة الأمراء بباريس قبل أن يلتقيا إيابا في ملعب كامب نو في 16 من الشهر ذاته لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.