المدرب لا يريده.. المريسل يصدم عبدالرزاق حمدالله

وجَّه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل صدمة قوية إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم فريق الشباب السعودي.

وخسر الشباب على ملعبه بالرياض أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1-4، خلال المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة كم هدفا يحتاجه كريستيانو رونالدو لتجاوز أرقام عبد الرزاق حمدالله مع النصر؟

أخبار ذات علاقة بعد لعبه لنادي الهلال.. هل مشاركة عبد الرزاق حمدالله مع الشباب "قانونية"؟

الهزيمة ألحقت رقمًا سلبيًّا بـ"الليوث"، إذ كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق للهزيمة في المباراة الافتتاحية بدوري المحترفين السعودي لموسمين متتاليين، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكان الشباب خسروا المباراة الافتتاحية للموسم الماضي أمام الاتفاق بهدف نظيف.

وقدّم حمدالله إحدى أسوأ مبارياته مع الفريق الشبابي، بل في مسيرته بالملاعب السعودية منذ 2018 وحتى الآن.

أخبار ذات علاقة حسم مستقبل عبد الرزاق حمدالله مع الشباب السعودي

وكان المريسل ذكر سابقًا أن مدرب فريق الشباب ألغواسيل، لا يريد حمدالله بعد إعارته في الفترة الماضية للهلال والمشاركة معه في كأس العالم للأندية، ولكن تم نفي الأمر وعاد اللاعب وانضم للفريق.

ولكن المريسل عاد وأكد مجددًا عبر تغريدة على حسابه على منصة "إكس": "مع كامل احترامي للإعلام الشبابي الذي نفى خبر عدم رغبة المدرب في المهاجم حمد الله، أقول لهم من جديد، المدرب لا يرغب بحمد الله وأعتقد أن الفترة الصيفية ستنتهي وهو ليس من ضمن الأجانب الثمانية الكبار".

وكان حمد الله انضم الهلال في فترة إعارة قصيرة، حيث شارك معه في 15 دقيقة فقط، خلال الخسارة (1-2) أمام فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي مونديال الأندية.

ولكن بسبب عدم انتظام إجازته وكل الجدل بشأن مستقبله، يبدو أن حمدالله لم يستعد جيدًا للموسم الرياضي 2025-2026، وهو ما ظهر في مباراة الشباب والخليج.