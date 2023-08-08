هل تعرض مانشستر يونايتد للخداع بشأن إصابة راسموس هويلوند؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد ربما يكون قد تعرض للخديعة من قبل مسؤولي أتالانتا، بعد اكتشافه أن إصابة الدنماركي راسموس هويلوند، المهاجم المنضم حديثا لصفوف الفريق الإنجليزي، والتي ستبعده عن الجولات الأولى للبريميرليغ، ربما تكون أكثر خطورة مما توقعوه.

وكان يونايتد أعلن، يوم السبت الماضي، تعاقده رسميا مع هويلوند لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، قادما من أتالانتا في صفقة كلفت النادي الإنجليزي حوالي 85 مليون يورو، بجانب 10 ملايين إضافات.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن هويلوند سيغيب عن مانشستر لعدة أسابيع؛ حيث يعاني من إصابة بسيطة تعرض لها خلال مشاركته في الفترة التحضيرية مع أتالانتا.