تين هاغ يغادر مؤتمرا صحفيا بعد مواجهته بسؤال محرج (فيديو)
غادر الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مؤتمرا صحفيا عقب تعادل فريقه مع بورنموث بنتيجة (2-2)، مساء السبت، بعد مواجهته بسؤال محرج.
ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تواصل النتائج المخيبة لأمال جماهيره.
ولم يسبق لمانشستر يونايتد إنهاء الموسم، في مركز أسوأ من مركزه الحالي، منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.
وقال تين هاغ، لدى خروجه من المؤتمر الصحفي للمباراة، عند سؤاله عن إمكانية إنهاء الموسم في مرتبة أدنى من المركز السابع: "ليس لدي رد على هذا السؤال، هذا الأمر ليس مهما في الوقت الحالي".
وقبل خروجه من القاعة تم سؤاله عما إذا كان فريقه لن يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أجاب المدرب الهولندي: "لا لم أقل ذلك.. نبذل ما في وسعنا، لكني واقعي.. لذا عندما تتواجد عناصر الفريق بأكمله، سأقول إنني أؤمن بفرصتنا".
وأردف: "لكننا نواصل القتال باللاعبين المتاحين، والإمكانات العالية واضحة".
وأتم: "لكن اللاعبين الشباب يرتكبون أخطاء أيضا.. لقد أثبتوا قدرتهم على المنافسة مع أفضل الفرق، في أعلى المستويات، لكن ينبغي فعل ذلك بشكل مستمر.. هناك دائما الخطوة التالية للاعبين الشباب".
ويواجه تين هاغ الكثير من الانتقادات خلال الموسم الحالي؛ إذ طالبت جماهير الفريق بضرورة رحيله والتعاقد مع مدرب جديد يتمكن من إعادة أمجاد الشياطين وبطولاتهم المفقودة.
وأبدى عدد من نجوم الفريق ضيقهم من سياسات المدرب الهولندي على مدار الموسم، وقراراته التي تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الفريق نقاطا مهمة أو تلقي خسائر جديدة؛ ما يفاقم من الأوضاع السيئة التي يعيشها.