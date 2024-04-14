تين هاغ يغادر مؤتمرا صحفيا بعد مواجهته بسؤال محرج (فيديو)

غادر الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مؤتمرا صحفيا عقب تعادل فريقه مع بورنموث بنتيجة (2-2)، مساء السبت، بعد مواجهته بسؤال محرج.

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تواصل النتائج المخيبة لأمال جماهيره.

ولم يسبق لمانشستر يونايتد إنهاء الموسم، في مركز أسوأ من مركزه الحالي، منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.

وقال تين هاغ، لدى خروجه من المؤتمر الصحفي للمباراة، عند سؤاله عن إمكانية إنهاء الموسم في مرتبة أدنى من المركز السابع: "ليس لدي رد على هذا السؤال، هذا الأمر ليس مهما في الوقت الحالي".