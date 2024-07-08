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رياضة

ألفارو موراتا يلمح لاعتزاله الدولي عقب "يورو 2024"

ألفارو موراتا يلمح لاعتزاله الدولي عقب "يورو 2024"
موراتا مع منتخب إسبانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 11:24 ص

أعرب ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، عن ضيقه الشديد من الانتقادات التي يتعرض لها من جماهير منتخب بلاده، ملمحا بقوة لاعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء منافسات يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وقال موراتا، في مقابلة نشرتها صحيفة "إل موندو"، اليوم الإثنين: "من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، ففي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء".

وسبق أن عبّر موراتا عن ضيقه من الانتقادات في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قبل انطلاق منافسات بطولة يورو 2024.

كما أكد موراتا أيضاً أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد، بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفاً أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.

وأشار: "في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيداً، فهم لا يحترمون شيئاً ولا أحداً".

 

 

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024، بعد التفوق على ألمانيا 2-1 في ربع النهائي.

وكان موراتا قد حصل على بطاقة صفراء ضد جورجيا، وبعد عدم احتساب البطاقة الصفراء له ضد ألمانيا، سيكون متاحا للمشاركة ضد فرنسا في يوم 9 يوليو المقبل، في مدينة ميونخ.

ويغيب عن إسبانيا في المربع الذهبي كل من روبن لو نورمان بسبب الحصول على إنذارين، فيما سيغيب كارفخال أيضا بعد طرده في الدقيقة الأخيرة.

وسجل موراتا هدفاً وحيدا في البطولة بقميص إسبانيا جاء في افتتاح البطولة ضد كرواتيا.

 

يورو 2024

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