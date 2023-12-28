استدعاء أندريه أونانا لقائمة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية
ضم مدرب الكاميرون ريغوبرت سونغ حارس المرمى أندريه أونانا لكنه استبعد المهاجم إيريك مكسيم شوبو-موتينغ عندما أعلن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.
وكان أونانا (27 عاما) قد انسحب من الكاميرون بعد خلاف مع سونغ في كأس العالم العام الماضي في قطر لكنه عاد بعد مصالحة مع المدرب لمساعدة الكاميرون على التأهل لنهائيات كأس الأمم في ساحل العاج والتي تنطلق في 13 يناير كانون الثاني المقبل.
ودفع شوبو-موتينغ، الذي شارك لأول مرة مع الأسود التي لا تقهر في كأس العالم 2010، ثمن غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة للكاميرون.
وقال سونغ في مؤتمر صحفي عندما أعلن تشكيلته المؤلفة من 27 لاعبا: "شوبو موتينغ لاعب جيد جدا، لكن أنا وفريق العمل نريد الاستمرارية في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "إنه لاعب مهم، لكن كان علينا أن نختار ما يتماشى مع ما كنا نفعله منذ فترة".
وستكون الكاميرون بدون برايان مبيومو مهاجم برينتفورد، الذي خضع لجراحة في كاحله الأيمن في وقت سابق من هذا الشهر.
وفاجأ سونغ الجميع باختيار اللاعب ويلفريد ناثان دوالا البالغ من العمر 17 عاما والذي يلعب في الدوري الكاميروني ولم يتم استدعاؤه من قبل.
وسيكون هذا الظهور الخامس للقائد فينسن أبو بكر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وسيلعب منتخب الكاميرون مع غينيا يوم 15 يناير كانون الثاني في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة قبل أن يلعب أيضا مع حامل اللقب السنغال ثم غامبيا.
وجاءت تشكيلة الكاميرون على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديفيس إيباسي (أبها) سيمون نجاباندوتنبو (أولمبيك مارسيليا) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) فابريس أوندوا (نيم).
المدافعون: مالكوم بوكيلي (جيروندان بوردو) جان-شارل كاستليتو (نانت) عمر غونزاليس (الرائد) هارولد موكودي (آيك أثينا) تولو نوهو (سياتل ساوندرز) جونيور بابتيست تشاماديو (ستوك سيتي) إنزو تشاتو (مونبلييه) كريستوفر ووه (ستاد رين) دارلينغ يونغوا (لوريان).
لاعبو الوسط: ويلفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد) بن إليوت (ريدينغ) أوليفييه كيمين (قيصري سبور) إيفان نيو (ليغانيس) أوليفييه نتشام (سامسون سبور) أندريه-فرانك زامبو أنجيسا (نابولي).
المهاجمون: فينسن أبو بكر (بشكتاش) ليونيل أتيبا (دينامو دوالا) فرانك ماجري (تولوز) فارس بيمي مومبانيا (بودو/جليمت) فرانسوا-ريجيس موجي (أولمبيك مرسيليا) كلينتون نجي (سيفاس سبور) جورج كيفن نكودو (ضمك) كارل توكو إيكامبي (أبها).