استدعاء أندريه أونانا لقائمة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

وقال سونغ في مؤتمر صحفي عندما أعلن تشكيلته المؤلفة من 27 لاعبا: "شوبو موتينغ لاعب جيد جدا، لكن أنا وفريق العمل نريد الاستمرارية في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "إنه لاعب مهم، لكن كان علينا أن نختار ما يتماشى مع ما كنا نفعله منذ فترة".

وستكون الكاميرون بدون برايان مبيومو مهاجم برينتفورد، الذي خضع لجراحة في كاحله الأيمن في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاجأ سونغ الجميع باختيار اللاعب ويلفريد ناثان دوالا البالغ من العمر 17 عاما والذي يلعب في الدوري الكاميروني ولم يتم استدعاؤه من قبل.