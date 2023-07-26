سانتو يكشف موقف بنزيما وكانتي من المشاركة في مباراة الاتحاد والترجي

وخلال فترة الانتقالات الصيفية تعاقد الاتحاد مع عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم الفرنسيان كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، ونغولو كانتي قادما من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا) جناح سيليتك الأسكتلندي.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة الترجي في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى، التي تضم كذلك النادي الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، فتح سانتو الباب أمام مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الترجي.

وقال المدرب البرتغالي: "إدارة النادي أبلغتنا بإمكانية مشاركة جميع اللاعبين الجدد في مباراة الغد"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مواجهة الترجي.

وأضاف: "من المهم أن يظهر اللاعبون الجدد استجابتهم الكبيرة مع باقي اللاعبين في لقاء الغد، وسنحدد اللاعبين الأساسيين من خلال الحصة التدريبية اليوم".