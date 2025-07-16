البيع بالدولار.. الزمالك يصدم بيراميدز بشرط مثير

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز لإتمام صفقة تبادلية كبرى تتضمن انتقال الثنائي محمد صبحي وناصر ماهر إلى الفريق السماوي، مقابل ضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز، أبرزهم محمد رضا "بوبو".

ويسعى نادي الزمالك لعميلة إحلال وتجديد ضمن صفوفه في الفترة الحالية برحيل عدة لاعبين وضم آخرين في محاولة لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الجديد يانيك فيريرا للمنافسة بقوة على جميع البطولات الموسم المقبل.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فقد رفض الزمالك العرض المالي المقدم من بيراميدز، والذي بلغ 80 مليون جنيه مصري بواقع 40 مليونًا لكل لاعب، وطالب بالحصول على مليون دولار في كل لاعب (100 مليون جنيه) لترك محمد صبحي وناصر ماهر، مع التشديد على ضرورة السداد بالعملة الأجنبية دعمًا للموقف المالي للنادي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح التقرير أن الزمالك يرى أن بيراميدز ناد استثماري وقادر على دفع المبلغ بالدولار.

ووضع الزمالك شرطا أساسيا لإتمام الصفقة، يتمثل في ضم الثلاثي محمود صابر، ومحمد رضا "بوبو"، ومحمود زلاكة، في حين لا يمانع بيراميدز من الاستغناء عن صابر، بينما يتمسك ببوبو، ولا يزال موقف زلاكة معلقًا حتى الآن.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جديدة لحسم الصفقة، حال الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الطرفين.

وعلى جانب آخر، تم عرض المهاجم الفلسطيني عدي دباغ على نادي الزمالك، لكن الجهاز الفني لم يضعه ضمن أولوياته، حيث يواصل التركيز على التعاقد مع جناح هجومي في المرحلة الحالية.