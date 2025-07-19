4 عروض تطارد المغربي حمزة إغمان لمغادرة رينجرز

تلقى اللاعب المغربي حمزة إغمان نجم جلاسغو رينجرز الإسكتلندي 4 عروض للرحيل عن صفوف فريقه.

وانضم إغمان، صاحب الـ22 عاماً، إلى صفوف رينجرز في شهر يوليو 2024 قادماً من الجيش الملكي المغربي.

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وسجل اللاعب المغربي 16 هدفاً مع رينجرز خلال 46 مباراة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وبحسب الصحفي ساشا تافوليري، فإن إغمان تلقى عرضاً من ليل الفرنسي الذي توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب حول بنوده الشخصية.

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وتواجه مفاوضات انتقال إغمان إلى ليل صعوبات كبيرة في ظل تمسك رينجرز بمطالب مالية معينة لبيع اللاعب المغربي.

وأبدى نادي فينورد الهولندي رغبته في ضم اللاعب، وتواصل مع النادي الإسكتلندي لضمه في الموسم المقبل.

وتحرك أيضاً ناديا إيفرتون الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي لضم إغمان والتعرف على طلبات النادي.

وكان إغمان قد خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب المغرب، ويرتبط بعقد مع رينجرز حتى شهر يونيو 2029.

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وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المغربي 7 ملايين يورو، كما أنه يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه شارك مع رينجرز أغلب الوقت كمهاجم صريح.