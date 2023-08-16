تقرير: مانشستر سيتي يوافق على بيع إيمريك لابورت للنصر السعودي

إيمريك لابورت، البالغ 29 عامًا، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد إلى الـ30 من يونيو من عام 2025.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ناديه السابق أتليتيك بلباو يسعى لاستعادته من مانشستر سيتي هذا الصيف بعد تحوله إلى لاعب بديل لكل من روبن دياز وأكانجي وناثان أكي.

وأوضحت التقارير أن لابورت مُصمم بدوره على الرحيل عن بطل أوروبا الموسم الماضي، كما إن مانشستر سيتي على استعداد لبيع ما تبقى من عقده بنحو 30 مليون يورو.

وكان لابورت انتقل من أتليتيك بلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو في عام 2018، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج الفريق بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.