نهائي كأس العالم للأندية.. كريم بنزيما وميليتاو ينضمان لتدريبات ريال مدريد

وغاب بنزيما وميليتاو عن مباراة الأهلي، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، ولم يسافرا مع الفريق، الإثنين الماضي، مع أسينسيو وكرفخال، ولكن الثنائي الأخير شارك في تدريب اليوم الخميس.

وبوصول الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إدير ميليتاو، اليوم الخميس، إلى الرباط، يمكنهما اللحاق بالنهائي حال تدربا بشكل طبيعي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يشارك بنزيما وميليتاو في تدريبات ريال مدريد غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية.