نهائي كأس العالم للأندية.. كريم بنزيما وميليتاو ينضمان لتدريبات ريال مدريد
وصل الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو لاعبا ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.
وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1 على حساب الأهلي المصري على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في غياب بنزيما وإيدير ميليتاو أسينسيو وكارفخال.
وغاب بنزيما وميليتاو عن مباراة الأهلي، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، ولم يسافرا مع الفريق، الإثنين الماضي، مع أسينسيو وكرفخال، ولكن الثنائي الأخير شارك في تدريب اليوم الخميس.
وبوصول الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إدير ميليتاو، اليوم الخميس، إلى الرباط، يمكنهما اللحاق بالنهائي حال تدربا بشكل طبيعي يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يشارك بنزيما وميليتاو في تدريبات ريال مدريد غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية.
وصعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب عقب فوزه 4 - 1 على الأهلي المصري، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية، يوم السبت القادم، مع الهلال السعودي الذي تغلب 3 - 2 على فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء.