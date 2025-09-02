تصرف صادم.. هل أنهى لامين يامال علاقته بنيكي نيكول بعد 13 يومًا فقط؟ (صورة)

أثار لامين يامالن جناح برشلونة الشاب، جدلًا واسعًا بعد أن قام بحذف جميع صوره مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول من حسابه على إنستغرام، ما أعاد إلى الواجهة شائعات انفصالهما.

أخبار ذات علاقة تواعد النجوم في ذروة تألقهم.. من هم ضحايا نيكي نيكول قبل لامين يامال؟

يامال كان قد ظهر مؤخرًا برفقة نيكول في أكثر من مناسبة، حيث شوهدت أيضًا في مدرجات "الكامب نو" لمؤازرته خلال إحدى مباريات برشلونة.

النجم الإسباني الشاب، بدا وكأنه يؤكد علاقته بالمغنية عندما نشر صورة تجمعهما احتفالًا بعيد ميلادها الخامس والعشرين عبر حسابه الشخصي، وذلك منذ 13 يومًا.

أخبار ذات علاقة تبحث عن المال.. والدة لامين يامال تنقلب على صديقته نيكي

لكن الخطوة الأخيرة بإزالة الصور أشعلت التكهنات بين الجماهير حول وجود خلاف بين الثنائي أو حتى انفصالهما نهائيًا، خصوصًا في ظل غياب أي تعليق رسمي من يامال أو نيكول على ما يجري.

يذكر أن مصادر أكدت أمس الاثنين، أن والدة يامال لا تحبذ هذه العلاقة، حيث اتهمت نيكي نيكول بأنها لا تحب ابنها.

ونقلت تلك المصادر على والدة يامال قولها، إن نيكي نيكول تلهث وراء لاعب برشلونة الشاب من أجل الأموال.

واعتبرت وسائل إعلام إسبانية أن خطوة حذف الصور قد تعكس فتورًا في العلاقة أو تمهيدًا لانفصال غير معلن.

بينما رجّح آخرون أن يامال سعى فقط لتجنيب صورته الاحترافية مزيدًا من الجدل المرتبط بحياته الخاصة.

في المقابل، أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن موجة الانتقادات القوية التي واجهها اللاعب مؤخرًا قد تكون وراء قراره، إذ فضل التراجع عن إظهار العلاقة علنًا لتفادي أي تأثير سلبي على سمعته ومسيرته الكروية.