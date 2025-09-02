أ ف ب: إصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق بشار الأسد

logo
رياضة

تصرف صادم.. هل أنهى لامين يامال علاقته بنيكي نيكول بعد 13 يومًا فقط؟ (صورة)

تصرف صادم.. هل أنهى لامين يامال علاقته بنيكي نيكول بعد 13 يومًا فقط؟ (صورة)
لامين يامال مع نيكي نيكولالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 11:55 ص

أثار لامين يامالن جناح برشلونة الشاب، جدلًا واسعًا بعد أن قام بحذف جميع صوره مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول من حسابه على إنستغرام، ما أعاد إلى الواجهة شائعات انفصالهما.

  

أخبار ذات علاقة

نيكي نيكول

تواعد النجوم في ذروة تألقهم.. من هم ضحايا نيكي نيكول قبل لامين يامال؟

 

يامال كان قد ظهر مؤخرًا برفقة نيكول في أكثر من مناسبة، حيث شوهدت أيضًا في مدرجات "الكامب نو" لمؤازرته خلال إحدى مباريات برشلونة.

النجم الإسباني الشاب، بدا وكأنه يؤكد علاقته بالمغنية عندما نشر صورة تجمعهما احتفالًا بعيد ميلادها الخامس والعشرين عبر حسابه الشخصي، وذلك منذ 13 يومًا.

أخبار ذات علاقة

المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول

تبحث عن المال.. والدة لامين يامال تنقلب على صديقته نيكي

 

لكن الخطوة الأخيرة بإزالة الصور أشعلت التكهنات بين الجماهير حول وجود خلاف بين الثنائي أو حتى انفصالهما نهائيًا، خصوصًا في ظل غياب أي تعليق رسمي من يامال أو نيكول على ما يجري.

 

لامين يامال

 

 

يذكر أن مصادر أكدت أمس الاثنين، أن والدة يامال لا تحبذ هذه العلاقة، حيث اتهمت نيكي نيكول بأنها لا تحب ابنها.

ونقلت تلك المصادر على والدة يامال قولها، إن نيكي نيكول تلهث وراء لاعب برشلونة الشاب من أجل الأموال.

 

نيكي نيكول

 

 

واعتبرت وسائل إعلام إسبانية أن خطوة حذف الصور قد تعكس فتورًا في العلاقة أو تمهيدًا لانفصال غير معلن.

بينما رجّح آخرون أن يامال سعى فقط لتجنيب صورته الاحترافية مزيدًا من الجدل المرتبط بحياته الخاصة.

في المقابل، أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن موجة الانتقادات القوية التي واجهها اللاعب مؤخرًا قد تكون وراء قراره، إذ فضل التراجع عن إظهار العلاقة علنًا لتفادي أي تأثير سلبي على سمعته ومسيرته الكروية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC