نتائج الدوري الأوروبي: تأهل مانشستر يونايتد وآيندهوفن.. ولاتسيو يُنعش آماله

آيندهوفن يهزم آرسنال ويحجز مقعدا في دور الـ16

انتزع آيندهوفن مكانا في دور 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على آرسنال، على أرضه، اليوم الخميس.

وانتهت البداية المثالية لآرسنال، المتأهل بالفعل، في المجموعة الأولى بينما ضمن أيندهوفن عبوره إلى مرحلة خروج المغلوب بعد هزيمة بودو/جليمت النرويجي 2-1 أمام زوريخ في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وتم إلغاء هدفين سجلهما إيندهوفن في الشوط الأول بداعي التسلل، لكنه تقدم بجدارة عن طريق جوي فيرمان في الدقيقة 55 عندما سدد كرة بالقدم اليسرى في مرمى آرون رامسدال قبل أن يسجل البديل لوك دي يونج الهدف الثاني من ضربة رأس بعدها بلحظات.

كما تقدم الفريق البلجيكي رويال يونيون سان جيلواز للدور التالي بانتزاعه صدارة المجموعة الرابعة عقب فوزه 2-صفر على مالمو، بينما تغلب أونيون برلين متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني على براجا 1-0 ليتجاوزه نحو المركز الثاني بفارق نقطتين عن منافسه البرتغالي.

لاتسيو ينعش آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية

وفي المجموعة السادسة، أنعش لاتسيو الإيطالي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه مييتلاند الدنماركي.

وانفرد لاتسيو بصدارة المجموعة مؤقتا، برصيد 8 نقاط، في حين تجمد رصيد مييتلاند عند 5 نقاط في مؤخرة الترتيب، قبل لقاء فينورد روتردام الهولندي مع مضيفه شتورم جرانس النمساوي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 5 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل الإيجابي 3 - 3 نفسه على لقاء فنربخشه التركي مع ضيفه رين الفرنسي، كما تعادل آيك لارناكا القبرصي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

وبعد ضمان فنربخشه ورين تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة منذ الجولة الماضية، أصبح الصراع بينهما محصورا على اقتناص قمة المجموعة.

وبقي على الصدارة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه رين، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل لارناكا المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع دينامو كييف في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

تأهل ريال بيتيس الإسباني لدور الـ16

من جانبه، تأهل ريال بيتيس الإسباني لدور الـ16 في المجموعة الثالثة، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه لودوغوريتس رازاغراد البلغاري.

وضمن بيتيس إنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام لودوغوريتس، صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد روما الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه هلسنكي الفنلندي، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في ذات الجولة في وقت لاحق اليوم.

كما صعد سانت جيلواز لدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه مالمو السويدي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز يونيون برلين الألماني على ضيفه سبورتنج براغا البرتغالي 1 - صفر.

وعزز سانت جيلواز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يونيون برلين، الذي أنعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية، بعدما تقدم بفارق نقطتين على براجا، الذي تراجع للمركز الثالث، وظل مالمو بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.