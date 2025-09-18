ليونيل ميسي يحسم مستقبله مع إنتر ميامي

حسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، مستقبله مع الفريق الأمريكي، في ظل اقتراب عقده من نهايته.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ESPN الأرجنتينية، فإن ليونيل ميسي، البالغ 38 عامًا، يجري مفاوضات لتمديد عقده مع إنتر ميامي.

وأوضح التقرير أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع تبقّي بعض التفاصيل البسيطة فقط لحسمها.

وبينما لم يتم الكشف عن الشروط المالية، أشارت إلى أن الإعلان الرسمي بات وشيكًا وقد يتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي خلال موسم 2023، مع عقد يمتد حتى نهاية موسم 2025.

هذا الموسم، يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 20 هدفًا في 21 مباراة، كما يتقاسم المركز السادس في قائمة صانعي الأهداف بـ 11 تمريرة حاسمة، أما الموسم الماضي فقد أنهى مشواره بـ 20 هدفًا و16 تمريرة حاسمة.

وعبر 46 مباراة في الدوري مع ميامي، سجل ميسي 41 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة، أما في جميع المسابقات، فسجّل 54 هدفًا في 62 مباراة.

النجم المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، تألق في صفوف برشلونة بين عامي 2004 و2021، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان من 2021 حتى 2023.

وفاز ميسي بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، وبلقبين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا أربع مرات بقميص البلوغرانا، وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى الدوري الأمريكي، قاد إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات لعام 2023.

وفي عام 2024، توج إنتر ميامي بلقب درع المشجعين (Supporters’ Shield)، الممنوح لصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، لكنه ودع المنافسات من الدور الأول للأدوار الإقصائية.

حاليًا، يحتل إنتر ميامي (14 فوزًا – 6 تعادلات – 7 هزائم، برصيد 49 نقطة) المركز السادس في القسم الشرقي للدوري الأمريكي، وذلك قبل مواجهة دي.سي. يونايتد على ملعبه، يوم الأحد المقبل.

وعلى الصعيد الدولي، قاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، إضافة إلى لقبَي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.