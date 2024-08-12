خطفت جدة النجم لامين يامال جناح برشلونة الإسباني الأضواء في مدرجات ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي الذي استضاف مساء الاثنين مواجهة موناكو الفرنسي في كأس "جوان غامبر".

وخسر برشلونة على يد موناكو بثلاثية دون رد في مواجهة شهدت أداءً باهتًا للفريق الكتالوني أثار مخاوف مشجعيه.

وحضرت المغربية فاطمة جدة يامال مباراة برشلونة ضد موناكو، وخطفت الأضواء بعدما حرص العديد من مشجعي الفريق الكتالوني على التقاط صور تذكارية معها.

وشهدت المواجهة مشاركة يامال كبديل في لقاء برشلونة، وقدم اللاعب الواعد تمريرة بينية إلى باو فيكتور، ولكن الأخير أهدر الفرصة بجانب القائم.

وأقام برشلونة احتفالية قبل انطلاق المباراة لتكريم نجومه الذين فازوا مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" وعلى رأسهم يامال.

وقضى يامال معظم طفولته مع جدته لأبيه، التي جاءت من المملكة المغربية إلى إسبانيا وعاشت هناك، وساهمت في تربية لاعب برشلونة الواعد.

وتحدثت المغربية فاطمة في تصريحات لقناة "LE7TV" مؤخرًا عن تأثر حفيدها بهويته العربية والمغربية، رغم اختياره اللعب باسم إسبانيا.

وأكدت أن حفيدها يملك موهبة كبيرة، كما أنها تتواصل معه باستمرار وهو ما حدث أيضًا خلال بطولة كأس أوروبا الماضية في ألمانيا.