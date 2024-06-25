العراقي بوتان أمين يجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية

كشفت تقارير صحفية أن العراقي بوتان أمين، مهاجم فريق سويندون تاون، الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، دخل على رادار عدة أندية أوروبية تسعى لضمه إلى صفوفها.

اللاعب صاحب الـ17 عاماً، ينشط في مركز الهجوم، ويعد ضمن مجموعة اللاعبين المحترفين في أوروبا الذين وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق لضمه لصفوف الفريق.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن أندية مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يراقبان اللاعب العراقي الشاب تمهيداً للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ من أجل تعزيز صفوفهما.