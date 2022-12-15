العارضة تمنع جواد الياميق من إحراز هدف تاريخي (فيديو)
مدافع منتخب المغرب كاد يسجل هدفًا لا ينسى.
حاول مدافع المنتخب المغربي جواد الياميق تسجيل هدف تاريخي في مرمى المنتخب الفرنسي خلال مباراة المنتخبين بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتقدمت فرنسا على المغرب بهدف مبكر سجله تيو هيرناندز.
وبدأت محاولات المنتخب المغربي لتعديل النتيجة بتصدى "هوغو لوريس" حارس فرنسا لتسديدة رائعة من لاعب خط الوسط عز الدين أوناحي.
ومن ضربة ركنية تم تنفيذها بنجاح، سدد جواد الياميق ضربة خلفية مزدوجة لكنها ارتطمت بالقائم لتمنع المدافع المغربي من تسجيل هدف تاريخي.
وسيتأهل المنتخب الفائز لمواجهة الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس العالم، بينما سيلعب الخاسر ضد كرواتيا على المركزين الثالث والرابع.
وحققت الأرجنتين، أمس، الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي الأولى.