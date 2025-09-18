خالد الشنيف يفجر جدلا حول عودة نونو سانتو إلى الدوري السعودي (فيديو)

فجر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف جدلًا واسعًا بحديثه عن إمكانية عودة البرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل مؤخرًا من قيادة فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي، للتدريب في دوري روشن للمحترفين، بعد فترته السابقة مع نادي الاتحاد.

وكان نادي نوتنغهام فورست أعلن إقالة سانتو، بعد توتر علاقته مع إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك النادي.

أخبار ذات علاقة بوستيكوغلو يخلف نونو سانتو في تدريب نوتنغهام فورست

أخبار ذات علاقة إقالة بلان.. رئيس الاتحاد السعودي السابق يقدم 3 حلول فورية لإنقاذ الفريق

ولجأ ملاك نوتنغهام إلى مدرب توتنهام هوتسبير السابق، أنجي بوستيكوغلو، ليتم تعيينه بسرعة بدلًا من المدرب البرتغالي.

وذكرت تقارير أخيرة أن سانتو دخل على رادار عدة أندية إنجليزية أبرزها وست هام يونايتد، ليتولى الفريق حال قرروا إقالة غراهام بوتر، الذي يتعرض لضغوط شديدة بعد البداية السيئة للفريق في الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة إدارة الاتحاد السعودي تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل لوران بلان

وقال الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "نونو سانتو حاليًّا مدرب متاح، وقد نراه بل من المتوقع أن يكون مدربًا لإحدى فرق دوري روشن بعد فترة التوقف المقبلة".

ولم يكشف الشنيف عن اسم النادي الذي قد يتولى قيادته سانتو، ولكن مؤخرًا خرج العديد من الأصوات التي تطالب بإقالة الفرنسي لوران بلان من قيادة الاتحاد، بسبب تراجع مستوى الفريق تحت قيادته.

وتولى المدرب البرتغالي قيادة الاتحاد في موسم 2022 وقاده لحصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا، لكنه أقيل بسبب تواضع النتائج وتراجع ترتيب الفريق بجانب شائعات خلافه مع كريم بنزيما هداف وقائد الفريق.