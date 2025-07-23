من هي ريم دجبي "المعدة الذهنية" للنادي الإفريقي التونسي؟

قرر النادي الإفريقي التونسي تعيين الدكتورة ريم دجبي بن نصر في منصب "المعدة الذهنية" للفريق الأول، ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب النفسي والذهني للاعبي الفريق.

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ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الإفريقي لتحسين نتائجه بعد موسم مخيّب تَخَلَّلَه احتلال المركز الرابع في الدوري التونسي، مما أدى إلى استمرار غيابه عن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما ودَّع الفريق منافسات كأس تونس مبكراً بعد الخسارة أمام الاتحاد المنستيري في دور الثمانية، لينهي الموسم دون تحقيق أي ألقاب.

ولتعويض هذا الأداء، قام النادي الإفريقي بتعزيز صفوفه بعدة صفقات بارزة، منها التعاقد مع الحارس عبد المهيب الشامخ، وثنائي النجم الساحلي حسام بن علي وفراس شواط، بالإضافة إلى اللاعب حسام حسن بن رمضان.

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من هي الدكتورة ريم دجبي؟

تمتلك الدكتورة ريم دجبي سيرة ذاتية حافلة في مجال الطب النفسي والعلاج النفسي الرياضي، وتتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع الضغوط النفسية وتحسين الأداء الذهني للرياضيين.

ريم دجبي طبيبة نفسية وأخصائية في الأمراض النفسية والعصبية، واضطرابات السلوك، والعلاج النفسي الرياضي.

كما أنها متخصصة في علاج الإدمان بأنواعه، بما في ذلك الإدمان الإلكتروني، والعلاجات النفسية، والطب النفسي القانوني.

وتعتمد في عملها على تقنيات متطورة مثل العلاج المعرفي-السلوكي (TCC)، والعلاج بالقبول والالتزام، والتنويم الإيحائي الطبي (خاصة للأطفال والمراهقين)، والبرمجة اللغوية العصبية (PNL).

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

خريجة كلية الطب في تونس، متخصصة في الأمراض النفسية، خبيرة عدلية في الطب النفسي القانوني والاختباري.

كما أنها مدربة معتمدة في العقلي الرياضي (EC2A)، وحاصلة على شهادات في التنويم الإيحائي الطبي، ومتخصصة في علم نفس المراهقين، ومدربة في القيادة المهنية.

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يذكر أن ريم دجبي عضوة في النادي الإفريقي منذ عام 2002، مما يعكس ارتباطها الوثيق بالفريق.