موقف أراوخو من الانتقال إلى بايرن ميونخ

وحسب سكاس سبورتس، فإن بايرن ميونخ يتابع عن كثت تطور أراخو منذ عامين، وأن المدافع الأوروغوياني بات مطلبًا أساسيًّا لإدارة النادي البافاري وتوماس توخيل مدرب الفريق.

ويعد أراوخو عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل برشلونة، كما يعاني النادي الألماني من نقص حاد في مركز المدافع ما جعله يبحث بقوة عن تدعيم الفريق.