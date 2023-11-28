موقف أراوخو من الانتقال إلى بايرن ميونخ
كشفت سكاي سبورتس الألمانية عن اهتمام جاد من جانب نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع رونالدو أراوخو قائد نادي برشلونة الإسباني ذي الـ24 عامًا.
ويمتد تعاقد أراوخو مع برشلونة إلى 3 مواسم قادمة؛ ما يعني حتمية التفاوض مع ناديه لإنهاء الصفقة.
وحسب سكاس سبورتس، فإن بايرن ميونخ يتابع عن كثت تطور أراخو منذ عامين، وأن المدافع الأوروغوياني بات مطلبًا أساسيًّا لإدارة النادي البافاري وتوماس توخيل مدرب الفريق.
ويعد أراوخو عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل برشلونة، كما يعاني النادي الألماني من نقص حاد في مركز المدافع ما جعله يبحث بقوة عن تدعيم الفريق.
وارتبط بايرن ميونخ أيضًا بالتعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الذي ستكون مهمة التعاقد معه أسهل كثيرًا من أراخو.
وحسب سكاي، فإن برشلونة يسعى لتمديد عقد أراخو إلى ما هو أبعد من الـ3 مواسم القادمة باعتباره أحد قادة الفريق وأبناء أكاديميته، وهو ما يتوافق مع رغبة اللاعب في الاستمرار بالنادي الكتالوني.
ووفقًا لتقارير أخرى فإن أراوخو أيضًا يعد مطلبًا لعدد من الأندية الإنجليزية الكبرى، رغم أن رغبة اللاعب واضحة بالاستمرار مع ناديه.