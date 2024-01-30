صلاح محسن
صلاح محسنمتداولة

لماذا اضطر الأهلي إلى إرسال "استغناء موجه" إلى المصري؟

أعلن النادي الأهلي أمس الإثنين فسخ عقد اللاعب صلاح محسن

اضطر النادي الأهلي المصري لإرسال استغناء موجه للاعب صلاح محسن، إلى النادي المصري البورسعيدي رغم عدم وجود علاقات بين الناديين.

وأعلن النادي الأهلي أمس الإثنين فسخ عقد اللاعب صلاح محسن بناء على طلب اللاعب الذي سدد مبالغ مالية نظير ذلك.

صلاح محسن
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وانتقل محسن إلى النادي المصري البورسعيدي بعد إعلان فسخ عقده من جانب النادي الأهلي مباشرة.

ووفقا لقناة النهار، فإن الأهلي أرسل رسالة الاستغناء للنادي المصري البورسعيدي رغم عدم وجود تفاوض بين الطرفين على الصفقة، خوفا من انتقال اللاعب إلى الزمالك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به.

صلاح محسن
جدل بسبب تفاوض الأهلي مع أبوجبل قبل مباراة حاسمة لمنتخب مصر

أبوجبل

كان النادي الأهلي قد تراجع أمس الإثنين عن التعاقد مع الحارس الدولي محمد أبوجبل؛ إذ يبحث حاليا عن حارس مرمى لتعويض محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف.

ويحاول الأهلي إقناع نادي سيراميكا كليوباترا بالتخلي عن حارسه محمد بسام على سبيل الإعارة، وفي حال فشل الامر سيتم إعادة علي لطفي حارس الفريق السابق وزد الحالي.

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