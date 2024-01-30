لماذا اضطر الأهلي إلى إرسال "استغناء موجه" إلى المصري؟

أبوجبل

كان النادي الأهلي قد تراجع أمس الإثنين عن التعاقد مع الحارس الدولي محمد أبوجبل؛ إذ يبحث حاليا عن حارس مرمى لتعويض محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف.

ويحاول الأهلي إقناع نادي سيراميكا كليوباترا بالتخلي عن حارسه محمد بسام على سبيل الإعارة، وفي حال فشل الامر سيتم إعادة علي لطفي حارس الفريق السابق وزد الحالي.