هل يغيب أمام الزمالك؟.. زيزو يغادر مباراة الأهلي وإنبي مصابا (فيديو)

غادر أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي، مباراة فريقه ضد إنبي مساء اليوم الأحد على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة في الجولة السادسة للدوري المصري.

وتعرض زيزو لإصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة، وتم استبداله في الدقيقة 23 لمصلحة زميله طاهر محمد طاهر.

واشتكى اللاعب من بعض الآلام أثناء خوض تدريبات الإحماء ولكنه تمسك بخوض المباراة.

وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن زيزو اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي.

وأوضحت المصادر أن زيزو سيخضع لفحوص طبية من أجل تحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنبي.

ومن المقرر أن تحسم الفحوص الطبية إمكانية لحاق اللاعب بمباراة القمة ضد فريقه السابق الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأكد المصدر أن زيزو حال تعرضه لإصابة بتمزق عضلي فلن يلحق على الأرجح بمباراة القمة، ولكن إذا كانت الإصابة خفيفة فسيغيب لعدة أيام فقط عن الفريق.

وكان زيزو قد انضم للأهلي قادماً من الزمالك عقب نهاية عقده يوم 6 يونيو الماضي.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.